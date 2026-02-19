Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Cracovie, Pologne

2 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Cracovie, Pologne
Duplex 3 chambres
Cracovie, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 124 m²
Nombre d'étages 2
Nouvelle maison & clé en mainLes maisons proposées sont un espace ouvert au rez-de-chaussée.…
$622,851
Duplex 4 chambres dans Cracovie, Pologne
Duplex 4 chambres
Cracovie, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 125 m²
Nombre d'étages 2
Nouvelle maison & clé en mainLa maison proposée est un espace ouvert au rez-de-chaussée. Un …
$524,756
