Loyer mensuel de studios en Grabow, Pologne

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Grabow, Pologne
Studio 1 chambre
Grabow, Pologne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
A louer un studio avec une chambre à coucher séparée, situé au 1er étage, dans une belle mai…
$773
par mois
