Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Tarczyn
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en gmina Tarczyn, Pologne

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Komorniki, Pologne
Appartement 3 chambres
Komorniki, Pologne
Nombre de pièces 3
Surface 54 m²
Surface totale: 54,4 m2 rez-de-chaussée + 25,6 m2 grenier utilitaire
$165,010
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en gmina Tarczyn, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller