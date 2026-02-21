Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en gmina Skoki, Pologne

2 propriétés total trouvé
Appartement dans Jablkowo, Pologne
Jablkowo, Pologne
Surface 1 363 m²
A vendre, le manoir historique de Brzeskie, qui avec le parc adjacent forme un manoir-parc d…
$627,134
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Skoki, Pologne
Skoki, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 41 m²
Appartement moderne de 2 pièces avec jardin A vendre appartement moderne de 2 pièces d'une s…
$97,275
Caractéristiques des propriétés en gmina Skoki, Pologne

