Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Rakoniewice
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en gmina Rakoniewice, Pologne

1 propriété total trouvé
Maison dans Adolfowo, Pologne
Maison
Adolfowo, Pologne
Surface 160 m²
Propriété confortable avec espace et verdure – Adolfiquement, à proximité de Margonin!
$153,864
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en gmina Rakoniewice, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller