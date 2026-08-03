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Boutique 9 472 m² dans Murowana Goslina, Pologne
Boutique 9 472 m²
Murowana Goslina, Pologne
Surface 9 472 m²
A vendre, terrain d'investissement avec MPZP situé à Murowana Goślina, rue Metalowa
$256,694
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
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