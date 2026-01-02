Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Mogilany
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en gmina Mogilany, Pologne

1 propriété total trouvé
Duplex 4 chambres dans gmina Mogilany, Pologne
Duplex 4 chambres
gmina Mogilany, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 162 m²
Nombre d'étages 2
Une maison avec un niveau de construction plus élevé. Prêt pour l'occupation, avec l'option …
$361,690
Caractéristiques des propriétés en gmina Mogilany, Pologne

