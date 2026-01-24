Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Lomianki
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en gmina Lomianki, Pologne

1 propriété total trouvé
Duplex 5 chambres dans Kepa Kielpinska, Pologne
TOP TOP
Duplex 5 chambres
Kepa Kielpinska, Pologne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
PROJET COSY - LE SEULEMENT DE SA KIND - par le lac Kiełpińskie - Kiełpin, rue BrzegowaNous n…
$379,404
T.V.A.
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en gmina Lomianki, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller