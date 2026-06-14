Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Koscielisko
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en gmina Koscielisko, Pologne

;
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Koscielisko, Pologne
Villa 4 chambres
Koscielisko, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 224 m²
Nombre d'étages 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en gmina Koscielisko, Pologne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller