  2. Pologne
  3. gmina Gabin
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en gmina Gabin, Pologne

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Gorki, Pologne
Maison 4 chambres
Gorki, Pologne
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 189 m²
Nombre d'étages 2
Votre maison RÊME SOUS FLOOR – COMFORT, PAIX ET QUALITÉ DE LA PRIME POUR LES ANNÉESL'endroit…
$519,896
Caractéristiques des propriétés en gmina Gabin, Pologne

