  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Chodziez
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en gmina Chodziez, Pologne

1 propriété total trouvé
Maison dans Rataje, Pologne
Maison
Rataje, Pologne
Surface 174 m²
Emplacement de rêve pour les gens qui aiment l'activité. Juste à côté du lac, des sentiers d…
$369,081
Agence
Etalon Estate Group
Langues
English, Русский, Polski, Українська
Caractéristiques des propriétés en gmina Chodziez, Pologne

Bon marché
Luxe
