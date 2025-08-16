Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Blonie
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en gmina Blonie, Pologne

3 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Bramki, Pologne
Maison 3 chambres
Bramki, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 93 m²
Sol 1/1
À Vendre Oшarów Mazowiecki, Bramki, Białych Brzóz str.Maison individuelle 93.2 m2 (80 m2) su…
$303,817
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
OKEASK
Langues
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Duplex 3 chambres dans Bieniewice, Pologne
Duplex 3 chambres
Bieniewice, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Nombre d'étages 1
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Błonie, Pologne
Duplex 3 chambres
Błonie, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Nombre d'étages 2
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
Laisser une demande
TekceTekce
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en gmina Blonie, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller