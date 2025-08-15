Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Glowno
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Glowno, Pologne

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Glowno, Pologne
Studio 1 chambre
Glowno, Pologne
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Découvrez le confort de la vie moderne dans la zone de progrès à Łódш! Nous vous invitons à…
$95,988
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Etalon Estate Group
Langues
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller