Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Bydgoszcz
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Bydgoszcz, Pologne

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Bydgoszcz, Pologne
Appartement 3 chambres
Bydgoszcz, Pologne
Nombre de pièces 3
Surface 53 m²
A louer appartement 3 pièces avec cuisine visible dans un excellent emplacement: Bydgoszcz –…
$628
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Etalon Estate Group
Langues
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Aller