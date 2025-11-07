Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Bydgoszcz County
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Bydgoszcz County, Pologne

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Lochowo, Pologne
Appartement 2 chambres
Lochowo, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 54 m²
$115,412
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Etalon Estate Group
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bydgoszcz County, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller