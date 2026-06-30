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Propriétées résidentielles à vendre en Bacolod, Philippines

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2 propriétés total trouvé
Condo dans Bacolod, Philippines
Condo
Bacolod, Philippines
Nombre de salles de bains 1
Surface 22 m²
Ce studio condominium entièrement meublé à Barangay Bata, Bacolod City offre un espace de vi…
$46,088
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Caractéristiques des propriétés en Bacolod, Philippines

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