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Propriétées résidentielles à vendre en Paraguay

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2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Region Oriental, Paraguay
Ruban Prix ​​réduit
Villa 3 chambres
Region Oriental, Paraguay
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 000 m²
Nombre d'étages 1
Villa de luxe exceptionnelle au Paraguay avec terrain de 7,4 ha, piscine à débordement, jacu…
$460,466
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Vendeur particulier
Langues
English, Deutsch
Maison 3 chambres dans Trinidad, Paraguay
UP UP
Maison 3 chambres
Trinidad, Paraguay
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 9 000 m²
Nombre d'étages 1
A vendre est un approx. Terrain de 1 hectare au sud du Paraguay, Itapúa – à Trinidad, adjace…
$171,460
T.V.A.
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