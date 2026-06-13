Résidence permanente en Paraguay

À propos du programme d'immigration

Le Paraguay a lancé un nouveau programme Investor Pass sur le marché mondial de la migration des investissements, en introduisant une voie plus souple et orientée vers les investisseurs pour diriger la résidence permanente.

Le programme offre maintenant quatre voies d'investissement différentes : un investissement productif de 70 000 $ pour les entreprises nécessitant la création d'emplois; un projet touristique de 150 000 $. Avec un plan d'affaires, une option immobilière de 200 000 $ et un investissement passif de 200 000 $ dans des instruments financiers ayant une période de détention de deux ans.

Un avantage exceptionnel est la voie de l'immobilier, où les investisseurs peuvent se qualifier avec seulement 30 % des investissements placés à l'avance, ce qui permet des paiements échelonnés et une meilleure efficacité du capital. Le processus est encore amélioré par l'approbation accélérée de l'investissement (EIC) émise dans les cinq jours ouvrables, ce qui fournit une certitude précoce avant le traitement de résidence, qui prend généralement 3 à 6 mois.

Avec des exigences minimales en matière de résidence, un cheminement vers la citoyenneté en environ trois ans et une demande croissante stimulée par la croissance régionale, le Paraguay apparaît comme l'une des options de résidence d'investissement les plus attrayantes et stratégiquement positionnées en Amérique latine.