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Maisons avec jardin à vendre en Paraguay

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Trinidad, Paraguay
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Maison 3 chambres
Trinidad, Paraguay
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 9 000 m²
Nombre d'étages 1
A vendre est un approx. Terrain de 1 hectare au sud du Paraguay, Itapúa – à Trinidad, adjace…
$171,460
T.V.A.
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