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Appartements avec terrasse à vendre en Calidonia, Panamá

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Appartement 1 chambre dans Calidonia, Panamá
Appartement 1 chambre
Calidonia, Panamá
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 5/14
Appartement clé en main 1+1 d'une superficie de 46.96 m2 au 5ème étage dans un complexe fini…
$163,000
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Caractéristiques des propriétés en Calidonia, Panamá

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