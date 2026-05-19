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Appartements à vendre en Calidonia, Panamá

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2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Calidonia, Panamá
Appartement 1 chambre
Calidonia, Panamá
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 5/14
Appartement clé en main 1+1 d'une superficie de 46.96 m2 au 5ème étage dans un complexe fini…
$163,000
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Condo dans Calidonia, Panamá
Condo
Calidonia, Panamá
Surface 53 m²
Sol 17/25
Appartement à PULLMAN HOTELS (ACCOR)Projet d'investissement au cœur de Panama City pour obte…
$308,096
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Caractéristiques des propriétés en Calidonia, Panamá

avec Garage
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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