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Immobilier commercial en Mascate, Oman

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 158 m² dans Mascate, Oman
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Propriété commerciale 158 m²
Mascate, Oman
Nombre de pièces 2
Surface 158 m²
Sol 6/8
2-Chambre avec salle d'étude Vue sur la mer Appartement à vendre à Bellevue Al Mouj Premiumb…
$81 366
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