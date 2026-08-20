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Appartements près du club de golf à vendre en Mascate, Oman

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Muscat Province
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Appartement 1 chambre dans As Sifah, Oman
Appartement 1 chambre
As Sifah, Oman
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 54 m²
Sol 1
🇴🇲 Oman: Jebel Sifah: 2 appartements de 1 chambre à partir de 173 355 $Seulement 2 options e…
$2,059
T.V.A.
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Types de propriétés en Mascate

studios
1 BHK

Caractéristiques des propriétés en Mascate, Oman

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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