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Appartements Piscine à vendre en Mascate, Oman

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Muscat Province
9
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Appartement 1 chambre dans Mascate, Oman
Appartement 1 chambre
Mascate, Oman
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 3/4
Le projet est une communauté de villégiature de l'un des plus grands développeurs d'Oman. Il…
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Types de propriétés en Mascate

studios
1 BHK

Caractéristiques des propriétés en Mascate, Oman

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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