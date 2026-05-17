Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Oman
  3. Muscat Province
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Muscat Province, Oman

;
Mascate
6
1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Mascate, Oman
Maison 2 chambres
Mascate, Oman
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Nombre d'étages 1
🌊 Villa au bord de la mer à Oman • GRATUIT • Une résidence pour les propriétaires✨ Le mode d…
$270,270
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Muscat Province

villas

Caractéristiques des propriétés en Muscat Province, Oman

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller