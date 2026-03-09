Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Muscat Province, Oman

Mascate
Villa 3 chambres dans Mascate, Oman
Villa 3 chambres
Mascate, Oman
Nombre de pièces 3
Surface 170 m²
Trump-Cliff Cliff VillasTrump Cliff Villas propose une large gamme de villas de 3 chambres e…
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Mascate, Oman
Villa 3 chambres
Mascate, Oman
Nombre de pièces 3
Surface 375 m²
La Grande ÉvasionLa Grande Évasion – vivre entouré par la nature pittoresqueProfitez d'une v…
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Mascate, Oman
Villa 3 chambres
Mascate, Oman
Nombre de pièces 3
Surface 275 m²
La Grande ÉvasionLa Grande Évasion – vivre entouré par la nature pittoresqueProfitez d'une v…
Prix ​​sur demande
AuraAura
Villa 3 chambres dans Mascate, Oman
Villa 3 chambres
Mascate, Oman
Nombre de pièces 3
Surface 125 m²
Villas RizzVillas Rizz - Villas de luxe sur la côte maritime près du golfProfitez d'une libe…
Prix ​​sur demande
Maison 2 chambres dans Mascate, Oman
Maison 2 chambres
Mascate, Oman
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Nombre d'étages 1
🌊 Villa au bord de la mer à Oman • GRATUIT • Une résidence pour les propriétaires✨ Le mode d…
$270,270
Villa 3 chambres dans Mascate, Oman
Villa 3 chambres
Mascate, Oman
Nombre de pièces 3
Surface 128 m²
Maisons Trump CliffTrump Cliff Villas propose une large gamme de villas de 3 chambres entièr…
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Mascate, Oman
Villa 3 chambres
Mascate, Oman
Nombre de pièces 3
Surface 159 m²
Villas d'investissement côtièresProfitez de la vie au bord de la mer dans des villas de luxe…
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Mascate, Oman
Villa 3 chambres
Mascate, Oman
Nombre de pièces 3
Surface 159 m²
Villas RizzVillas Rizz - Villas de luxe sur la côte maritime près du golfProfitez d'une libe…
Prix ​​sur demande
