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Salalah
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Complexe résidentiel Salalah Resort
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Complexe résidentiel Salalah Resort
Salalah, Oman
depuis
$149,800
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 4
Surface 36–107 m²
4 objets immobiliers 4
Une communauté côtière entièrement intégrée située à Hawana Salalah, Oman. Situé directement sur la mer d'Arabie et l'océan Indien, ce développement exclusif représente la côte la plus verte du Moyen-Orient et offre un style de vie de luxe inégalé.Conçu pour ceux qui exigent l'extraordinaire…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
77.0
299,500
Apartment 2 chambres
107.0
490,000
Appartement
36.0
150,000
Studio
36.0
149,800
Agence
Geo Estate
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