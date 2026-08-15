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Appartements Piscine à vendre en Dhofar, Oman

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Salalah
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4 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Dhofar, Oman
Appartement 1 chambre
Dhofar, Oman
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 3/4
Une communauté côtière entièrement intégrée située à Hawana Salalah, Oman. Situé directement…
$150,000
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Appartement 2 chambres dans Dhofar, Oman
Appartement 2 chambres
Dhofar, Oman
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 107 m²
Sol 4/4
Une communauté côtière entièrement intégrée située à Hawana Salalah, Oman. Situé directement…
$490,000
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Studio 1 chambre dans Dhofar, Oman
Studio 1 chambre
Dhofar, Oman
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 2/4
Une communauté côtière entièrement intégrée située à Hawana Salalah, Oman. Situé directement…
$149,800
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Appartement 1 chambre dans Dhofar, Oman
Appartement 1 chambre
Dhofar, Oman
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
Sol 3/4
Une communauté côtière entièrement intégrée située à Hawana Salalah, Oman. Situé directement…
$299,500
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Types de propriétés en Dhofar

2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Dhofar, Oman

avec Jardin
Bon marché
Luxe
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