  2. Oman
  3. Salalah
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Salalah, Oman

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Salalah, Oman
Appartement 2 chambres
Salalah, Oman
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Sol 2/2
Il y avait un rare appartement à vendre avec des parties, dans azure Salal, donnant sur la l…
$285,000
