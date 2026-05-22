Mountain View Appartements à vendre en Oman

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Mascate
16
Muscat Province
9
Dhofar
3
Salalah
3
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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Mascate, Oman
Appartement 1 chambre
Mascate, Oman
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 3/4
Le projet est une communauté de villégiature de l'un des plus grands développeurs d'Oman. Il…
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