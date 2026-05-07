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Appartement dans un nouvel immeuble ISATIS INFINITY

Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$224,274
T.V.A.
depuis
$2,577/m²
;
14 1
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ID: 36531
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Village
    Spathariko
  • Adresse
    Selin Sokak, 1

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Juste à quelques pas des plages de sable doré, Infinity offre la parfaite harmonie entre l'isolement paisible et la vie vibrante. Loin du bruit de la ville, mais avec un accès sans effort à ses destinations d'affaires et de loisirs, c'est là que votre maison de rêve devient une réalité.

Aéroport de Larnaca 79 km

Nicosie 65 km

Ayia Napa 45 km

Aéroport d'Ercan 55 km

Famagusta 10 km

L'ensemble du projet couvre plus de 6400 m2

Infinity est un complexe résidentiel moderne développé et conçu par Isatis Construction qui propose des appartements variés avec vue sur la mer.

Situé à 450 mètres de la plage à couper le souffle Long, qui est un endroit magnifique pour vivre une vie paisible ou juste pour profiter de vacances.

L'INFINITY présente une collection sophistiquée de types de résidences dans le cadre d'un remarquable développement de hautes hauteurs, chacun conçu pour capturer des vues panoramiques et ininterrompues sur la mer — redéfinir la vie côtière moderne.

  • Une chambre à coucher
  • Deux chambres à coucher

Chaque résidence de l'INFINITY est achevée au plus haut niveau, mélangeant design contemporain et matériaux haut de gamme pour créer une expérience de vie côtière exceptionnelle.

Équipements

L'INFINITY a été conçue avec soin pour offrir aux résidents une gamme raffinée et complète d'équipements conçus pour élever la vie quotidienne

Diverses piscines intérieures/extérieures
Sauna
Gymnase
Réception

Plan de paiement

À mesure que le projet est terminé, une option de paiement souple est disponible :

70 % de l'acompte (biens à la main)
30% de versements sans intérêt pour 18 mois après le transfert des clés

Localisation sur la carte

Spathariko, Chypre du Nord

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