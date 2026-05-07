Appartement dans un nouvel immeuble ISATIS INFINITY

Juste à quelques pas des plages de sable doré, Infinity offre la parfaite harmonie entre l'isolement paisible et la vie vibrante. Loin du bruit de la ville, mais avec un accès sans effort à ses destinations d'affaires et de loisirs, c'est là que votre maison de rêve devient une réalité.

Aéroport de Larnaca 79 km

Nicosie 65 km

Ayia Napa 45 km

Aéroport d'Ercan 55 km

Famagusta 10 km



L'ensemble du projet couvre plus de 6400 m2

Infinity est un complexe résidentiel moderne développé et conçu par Isatis Construction qui propose des appartements variés avec vue sur la mer.

Situé à 450 mètres de la plage à couper le souffle Long, qui est un endroit magnifique pour vivre une vie paisible ou juste pour profiter de vacances.



L'INFINITY présente une collection sophistiquée de types de résidences dans le cadre d'un remarquable développement de hautes hauteurs, chacun conçu pour capturer des vues panoramiques et ininterrompues sur la mer — redéfinir la vie côtière moderne.

Une chambre à coucher

Deux chambres à coucher

Chaque résidence de l'INFINITY est achevée au plus haut niveau, mélangeant design contemporain et matériaux haut de gamme pour créer une expérience de vie côtière exceptionnelle.

Équipements

L'INFINITY a été conçue avec soin pour offrir aux résidents une gamme raffinée et complète d'équipements conçus pour élever la vie quotidienne

Diverses piscines intérieures/extérieures

Sauna

Gymnase

Réception



Plan de paiement

À mesure que le projet est terminé, une option de paiement souple est disponible :

70 % de l'acompte (biens à la main)

30% de versements sans intérêt pour 18 mois après le transfert des clés