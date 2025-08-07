  1. Realting.com
Villa Gotovaa villa v Kirenii Rassrocka plateza na 84 mesaca

Agios Georgios, Chypre du Nord
Dernière actualisation: 07/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Girne Belediyesi
  • Village
    Agios Georgios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

Villa 3+1 avec vue magnifique sur la montagne et la mer à vendre à Kyrenia Karaolanola!

Tu as trouvé ta maison de rêve ! Cette villa unique entourée par la nature et la mer vous attend à Karaolanola, l'une des régions populaires de Kyrenia. Cette toute nouvelle villa de trois chambres, prête à emménager immédiatement, offre à la fois confort et élégance.

Caractéristiques de la villa:

- Magnifique vue - profitez de moments paisibles sur les grandes terrasses surplombant les montagnes et la mer.

- Une villa entièrement neuve, prête à emménager, correspondant aux dernières tendances de la construction et du design.

- Espace et confort: 3 chambres spacieuses, salon spacieux, cuisine moderne et salles de bains élégantes.

- Titre turc est une propriété avec une valeur d'investissement élevée que vous pouvez acheter avec confiance.

*Situation centrale: à quelques minutes du centre de Kyrenia, boutiques, restaurants et plages.

- Près de la mer: profitez de la plage au maximum à seulement 200 mètres.

- Option avec piscine : il est possible d'augmenter votre confort en commandant une piscine privée supplémentaire.

- Grands balcons et terrasse: 1 grande terrasse sur le toit et 2 grands balcons au 2ème étage.

Espace barbecue : barbecue intégré sur la terrasse extérieure

Détails:

- Superficie : 265 m2

Nombre de pièces : 3 chambres, 1 salon.

- Salles de bains: 2 salles de bains modernes.

- Toilettes: 3 toilettes

Cuisine: Cuisine moderne entièrement équipée.

- Jardin: Jardin paysager privé.

- Parking privé.

Cette villa est un espace de vie calme et paisible entrelacé avec la nature. Et en même temps, un investissement fiable qui va augmenter en prix, grâce à son emplacement réussi.

- Accessibilité pratique des transports: près du centre-ville et des routes principales.

Située dans l'un des plus beaux endroits de Kyrenia Karaolanol, cette Villa vous offre à vous et à vos proches une vie pleine de luxe et de confort.

Plan de paiement: une occasion unique pour des versements pour une villa prête à l'emploi!

60% d'acompte et les 40% restants pendant 84 mois sans 0%!

Prix: 368 500 £ et 385 500 £ (variable de l'emplacement de la villa)

Piscine à volonté pour un supplément de 35 000 £

Localisation sur la carte

