  Maroc
  Maroc
  Tanger
  Résidentiel
  Villa

Villas à vendre en Tanger, Maroc

1 propriété total trouvé
Villa 7 chambres dans Tanger, Maroc
Villa 7 chambres
Tanger, Maroc
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 900 m²
Exceptional villa located in a quiet area, just a stone's throw from the Kasbah of Tangier a…
$6,80M
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Caractéristiques des propriétés en Tanger, Maroc

