Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Moldavie
  3. Résidentiel
  4. Attique

Penthouses à vendre en Moldavie

Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 4 chambres dans Talmaza, Moldavie
Penthouse 4 chambres
Talmaza, Moldavie
Nombre de pièces 4
Surface 340 m²
Sol 9/10
Penthouse Premier Class — Arcadia. "Arkadyevsky Palace" 340 m of absolute luxury. A view of …
$850,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Moldavie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller