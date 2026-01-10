Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Moldavie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Copanca, Moldavie
Maison 3 chambres
Copanca, Moldavie
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
Nombre d'étages 2
vendre une nouvelle maison avec des réparations. façade peut être peinte ou si désiré. Toitu…
$223,606
