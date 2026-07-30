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Maisons avec jardin à vendre en Maurice

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Grand Baie
10
Rivière du Rempart
14
Grand Baie VCA East
10
Flacq
9
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2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Maurice
Villa 3 chambres
Maurice
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Nombre d'étages 1
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Villa 6 chambres dans Poste de Flacq VCA, Maurice
Villa 6 chambres
Poste de Flacq VCA, Maurice
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 758 m²
Nombre d'étages 2
Options de villa en Maurice 🇲🇺Lieu: Belle Mare, côte est de l'île MauricePrix : 10,4 – 13,6 …
$13,60M
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