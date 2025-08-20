Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Zejtun, Malte

37 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une Maisonette au premier étage de 3 chambres dans le quartier UCA de Zejtun très central et…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Zejtun, Malte
Penthouse 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique penthouse est tous les rêves des propriétaires deviennent réalité! Situé dans …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Malte Cette charmante Maisonette à Zejtun, Malte est un incontournable pour tous ceux qui r…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Appartements Ce charmant appartement de 2 chambres, 2 salles de bains dans la zone désirabl…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Étant vendu sur le plan d'un coin massif, appartement au premier étage situé dans un quartie…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante Maisonette à Zejtun offre une combinaison parfaite de confort et de commodit…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Grande opportunité pour les premiers acheteurs. Shell forment un appartement au deuxième éta…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Appartement au troisième étage partie d'un bloc de 6 - Servi avec ascenseur - prêt construit…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce bel appartement de trois chambres, deux salles de bains est l'occasion parfaite de posséd…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Zejtun, Malte
Penthouse 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Actuellement sur plan une sélection de Penthouses, situé dans un quartier résidentiel calme …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Zejtun, Malte
Appartement 1 chambre
Zejtun, Malte
Chambres 1
N.A
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
A 2 chambres rez de chaussée Maisonette à Zejtun très central et proche de toutes commodités…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Appartement en terrasse au troisième étage La propriété comprend à Larg cuisine et salon,2 c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Zejtun, Malte
Penthouse 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Un penthouse comprenant 2 chambres, salle de bains et salle de bains, cuisine / salon et ter…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 4 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Actuellement sur le plan cette grande Maisonette au rez-de-chaussée, mesurant environ 253m2,…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
La magnifique Maisonette de Zejtun est l'épitome du luxe et du confort. Cette maison spacieu…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Bloc de 4 appartements à la périphérie de Zejtun servi avec ascenseur. La disposition compre…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maisonnette au rez-de-chaussée de trois chambres élevée à Zejtun! Comprenant un salon spacie…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce bel appartement duplex de 3 chambres, 2 salles de bains situé à Zejtun est la combinaison…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Zejtun, Malte
Penthouse 1 chambre
Zejtun, Malte
Chambres 1
UNE PENTHOUSE CORNE comprenant 1 chambre, 1 grande étude, cuisine/vie, 1 salle de bains et t…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Appartement surélevé récemment construit à vendre à Zejtun. Il se compose de cuisine / salle…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Zejtun, Malte
Penthouse 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Une PENTHOUSE comprenant 3 chambres, 1 salle de bains et salle de bains, cuisine / salon et …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 3 chambres dans un quartier central et proche de toutes commodités à Zejtu…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Appartement 1er étage nouvellement construit à vendre à Zejtun. Il se compose de cuisine / s…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une très belle maisonnette située dans une zone assez de Zejtun étant vendue sous forme de coquille
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Il s'agit d'un appartement vraiment familial sur environ 185m2, bénéficiant d'un grand espac…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Actuellement sur le plan choix d'appartements, rez de chaussée, premier et troisième étage, …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Zejtun, Malte
Penthouse 1 chambre
Zejtun, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un Penthouse de 1 chambre dans un quartier central et proche de toutes commodités à Zejtun. …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zejtun, Malte
Appartement 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
2 appartements dans le même bloc encore sur le plan, seront vendus sous forme de coquille et…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Zejtun, Malte
Penthouse 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Opportunité de penthouse passionnante à Zejtun! Ce penthouse spacieux dispose de 3 chambres,…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
