Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Żabbar
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Zabbar, Malte

penthouses
18
1 BHK
4
2 BHK
19
3 BHK
28
Appartement Supprimer
Tout effacer
51 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Située dans la charmante ville de Zabbar, cette maisonnette au rez-de-chaussée offre une com…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique Penthouse offre le mélange parfait de luxe moderne et de vie spacieuse. Avec 1…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Zabbar, Malte
Appartement 1 chambre
Zabbar, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Actuellement sur le plan une Maisonnettes au rez-de-chaussée, situé dans un très bon local à…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Penthouse 2 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse de deux chambres est vendu fini, à l'exclusion des salles de bains et des porte…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 2 chambres à Zabbar, très central et proche de toutes commodités. Cette pr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Appartement au premier étage avec son propre espace aérien dans un bloc de seulement 2. cuis…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une occasion d'acquérir cette grande maisonnette de trois chambres à coucher (179m2) située …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un appartement spacieux vendu sous forme de coquille dans un quartier très calme à Zabbar, d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maisonnette de trois chambres à coucher, située dans un quartier très calme de Zabbar. Cette…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Zabbar, Malte
Penthouse 1 chambre
Zabbar, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Le Penthouse comprend une cuisine ouverte moderne / salon / salle à manger avec accès à une …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
ZABBAR (UCA) - Penthouse 3 chambres avec espace aérien Ouvrir le plan k/l/d Grande terrasse …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Un choix d'appartements récemment construits et luxueux situés dans un joli quartier de Zabb…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Ce bel appartement à Zabbar est le choix idéal pour ceux qui recherchent un espace de vie sp…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un tout nouvel appartement dans un nouveau bloc avec un mètre 146sqr à Zabbar avec coin terr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cette belle propriété située dans la charmante ville de Zabbar vient d'être cotée à la vente…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Appartement au premier étage dans un quartier très calme à Zabbar d'environ 182m2. L'héberge…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Située dans la charmante ville de Zabbar, cette spacieuse Maisonette Solitaire offre la comb…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
A Premier étage , Appartement de 3 chambres à Zabbar, cette propriété comprend une cuisine o…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une nouvelle maisonnette au rez-de-chaussée dans ce quartier résidentiel calme de Zabbar. L'…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette superbe propriété offre un mélange parfait de style, d'espace et de luxe. Avec 3 chamb…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique Penthouse Duplex dans un bloc de seulement quatre unités, dans un quartier agr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Penthouse avec vue dans un joli quartier de Zabbar. Une belle grande terrasse face au sud.•3…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Appartement au premier étage vendu entièrement meublé et prêt à emménager. La disposition se…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Un magnifique penthouse lumineux et aéré situé dans un quartier calme mais proche de toutes …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nouveau sur le marché Zabbar Développement. Sélection d'appartements de 2 / 3 chambres. Touj…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Appartement de 2 chambres d'environ 130m2 dans un quartier central à Zabbar mais au calme et…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maisonnette de 2 chambres au rez de chaussée, ayant principal avec salle de bains, salle…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une très bien garder maisonnette 3 chambres face zone verte à Zabbar étant offert entièremen…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Zabbar, Malte
Appartement 2 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un appartement nouvellement construit localiser din ce quartier résidentiel calme à Zabbar. …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Zabbar, Malte
Penthouse 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
"Découvrez ces penthouses modernes situés dans un emplacement central de choix qui offre l'é…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller