Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Central Region
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Garage

Villas avec garage à vendre en Central Region, Malte

Birkirkara
3
Attard
10
San Gwann
6
Ta Xbiex
3
4 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Sliema, Malte
Villa 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 3
Highly Finished, Fully detached villa on a very quiet street. Sold mostly furnished, proeprt…
$1,62M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Villa 3 chambres
Birkirkara, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans San Gwann, Malte
Villa 3 chambres
San Gwann, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
KAPPARA - Cette villa jumelée, située dans un quartier prestigieux, a été rénovée avec soin …
$1,37M
Laisser une demande
TekceTekce
Villa 3 chambres dans San Gwann, Malte
Villa 3 chambres
San Gwann, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Central Region, Malte

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller