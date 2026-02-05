Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Maldives
  3. Thulusdhoo
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Thulusdhoo, Maldives

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Thulusdhoo, Maldives
Villa 2 chambres
Thulusdhoo, Maldives
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Nombre d'étages 1
🌴 Investir au paradis : villas privées aux Maldives, directement du promoteur Offre direc…
$453,975
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hotel Invest
Langues
English, Русский, Français
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller