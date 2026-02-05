Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entreprise à vendre en Thulusdhoo, Maldives

1 propriété total trouvé
Vente de chambres d’hôtel aux Maldives — revenus à partir de 15 % sous la marque Radisson dans Thulusdhoo, Maldives
Vente de chambres d’hôtel aux Maldives — revenus à partir de 15 % sous la marque Radisson
Thulusdhoo, Maldives
Surface 32 m²
Nombre d'étages 6
🌴 Investissez dans un paradis : Resort de luxe aux Maldives Offre directe du promoteur. …
$245,104
Agence
Hotel Invest
Langues
English, Русский, Français
