  2. Madagascar
  3. Toamasina
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Toamasina, Madagascar

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Toamasina, Madagascar
Maison 2 chambres
Toamasina, Madagascar
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
Programme de gestion des contrats de location :Rendement annuel garanti de 7 % pour 2 ansGes…
$177,917
