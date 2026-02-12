Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Terres à vendre en Madagascar

6 propriétés total trouvé
Terrain dans Foulpointe, Madagascar
Terrain
Foulpointe, Madagascar
Grand terrain adapté à la construction près de la ville touristique de Foulpointe, côte est …
$11,867
Terrain dans Tanambao Sahorana, Madagascar
Terrain
Tanambao Sahorana, Madagascar
2 789 m2 de terrainTitre complet à votre nom (location longue de 99 ans)Toutes les procédure…
$45,093
Terrain dans Ambararata, Madagascar
Terrain
Ambararata, Madagascar
24 hectares de terrain exclusif, privé en bord de mer2.000 m2 de bâtiments et d'infrastructu…
Prix ​​sur demande
Terrain dans District de Fénérive-Est, Madagascar
Terrain
District de Fénérive-Est, Madagascar
Vous cherchez à acheter votre propre tranche de paradis, avec votre propre terrain en bord d…
$58,146
Terrain dans Soanierana Ivongo, Madagascar
Terrain
Soanierana Ivongo, Madagascar
Grande propriété en bord de mer de 10 hectares sur la côte est de Madagascar
$118,665
Terrain dans Antafiambotry, Madagascar
Terrain
Antafiambotry, Madagascar
52 000 m2 de terrainTerres vierges prêtes à être construitesDouble accès à la plageBaie d'ea…
Prix ​​sur demande
