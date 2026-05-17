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Terres à vendre en Macédoine du Nord

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Terrain dans Resen, Macédoine du Nord
Terrain
Resen, Macédoine du Nord
Dans la petite région de Risan, située dans la baie de Kotor, une parcelle de 13 700m2 est v…
$1,61M
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