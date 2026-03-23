Appartements à vendre en Macédoine du Nord

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Appartement 1 chambre dans Ville d’Ohrid, Macédoine du Nord
Appartement 1 chambre
Ville d’Ohrid, Macédoine du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 5
Appartement entièrement meublé près du lac Ohrid – Maison de vacances parfaite ou investisse…
$148
T.V.A.
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