Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Zeimelis
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Zeimelis, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Zeimelis, Lituanie
Maison
Zeimelis, Lituanie
Surface 195 m²
Nombre d'étages 1
$57,965
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller