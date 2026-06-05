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Demeures avec terrasse à vendre en Vilnius, Lituanie

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1 propriété total trouvé
Manoir 5 chambres dans Vilnius, Lituanie
Manoir 5 chambres
Vilnius, Lituanie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 792 m²
Nombre d'étages 2
Pas pour tout le monde. Seulement pour ceux qui peuvent choisir. Chez moi. Et il y a des end…
$2,25M
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