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Maisons à vendre en Vidukle, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Vidukle, Lituanie
Maison
Vidukle, Lituanie
Surface 51 m²
Nombre d'étages 2
Une maison abandonnée de 50.70 m2 avec un terrain de détention du 19 siècle, Šilo g. 19, Par…
$17,361
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