Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Šilutė District Municipality
  4. Commercial

Immobilier commercial en Silute District Municipality, Lituanie

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 890 m² dans Rusne, Lituanie
Propriété commerciale 890 m²
Rusne, Lituanie
Surface 890 m²
Sol 1
$313,012
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 297 200 m² dans Silute District Municipality, Lituanie
Propriété commerciale 297 200 m²
Silute District Municipality, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 297 200 m²
Nombre d'étages 1
Pig business for sale. 24,000 units can be grown for sale per year. About 16,000 pigs are cu…
$5,00M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller