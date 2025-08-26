Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Pilviskiai
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Pilviskiai, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Padurpinycys, Lituanie
Maison
Padurpinycys, Lituanie
Surface 122 m²
Nombre d'étages 1
La maison est vendue avec des bâtiments agricoles, un terrain spacieux de 20 ares à Pilviškė…
$60,832
